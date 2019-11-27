Martin Scorsese’den 1970'ler müziği belgeseli

Netflix’te bugün yayınlanmaya başlayan The Irishman ile çok ses getiren ünlü yönetmen Martin Scorsese’nin yeni projesi belli oldu. Usta yönetmen, 1970'lerin müziğini anlatacağı bir belgesel film çekecek.



Uzun metraj filmlerinin yanı sıra son olarak ‘Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese’ adlı belgeseli çeken Scorsese, 2000 yılı sonrasında The Beatles grubunun üyelerinden George Harrison'ın belgeseli ile Michael Jackson için bir video belgesel hazırlamıştı.



Ünlü yönetmen yeni çekeceği belgeselle seyircilerini 1970’ler New York'una götürecek. Ron Howard ve Brian Grazer'in yapımcılığını üstlendiği belgesel için Apple TV+ ile anlaşma yapıldığı ve herhangi bir dağıtımcı bulunamadığı belirtildi.

THE IRISHMAN FRAGMANI