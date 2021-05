Martin Scorsese’nin Killers of the Flower Moon filminden ilk kare

Ünlü ABD'li yönetmen Martin Scorsese’nin Killers of the Flower Moon filminin çekimleri bir süre önce başladı. Filmden ilk kare ise paylaşıldı.



Fotoğrafta Lily Gladstone ile bir masada görüntülenen 46 yaşındaki Leonardo Di Caprio, filmde Ernest Burkhart rolüne hayat veriyor.



Filmin başrolünde yönetmenin oyuncu kadrosunda görmeye alıştığımız Robert De Niro da yer alıyor. Scorsese, Taksi Şoförü, Sıkı Dostlar ve The Irıshman gibi onlarca filmde De Niro ile;Zindan Adası, Köstebek ve Para Avcısı gibi birçok yapımda DiCaprio ile çalıştı.



David Grann‘in aynı adlı romanından uyarlanan yeni film ise, 1920’lerde Oklahoma yerlilerinin topraklarında petrol keşfedildikten sonra katledilmelerini anlatıyor.



Filmin senaryosu Forrest Gump, The Insider, The Curious Case of Benjamin Button ve Munich gibi filmlerle tanınan Oscar ödüllü senarist Eric Roth'a emanet edildi.



Filmin planlanan vizyon tarihi ise 2022 olarak duyuruldu.

