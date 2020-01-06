Marvel evrenine ilk trans süper kahraman geliyor

Marvel Stüdyoları başkanı Kevin Feige, New York Film Academy ile yaptığı bir söyleşide trans süper kahraman iddialarının gerçek olduğunu açıkladı.

Feige, bir öğrencinin Marvel Sinematik Evreni'ne LGBTQ karakterlerini, özellikle de transseksüel karakterleri, eklemek gibi bir planları olup olmadığını sorması üzerine "Evet, kesinlikle evet. Hem de çok yakında. Şu anda çektiğimiz bir filmde" şeklinde cevap verdi.

Feige, karakterin hangi filmde seyirci karşısına çıkacağını söylemese de gözler çekimleri devam eden The Eternals filmine çevrildi.

THE ETERNALS'IN KONUSU

Jack Kirby tarafından 1976 yılında yaratılan The Eternals, kozmik varlıklar olan Celestiallar’ın milyonlarca yıl önce insanlar üzerinde deneyler yaparak Eternallar ve Deviantlar’ı yaratma hikayesini anlatıyor. Süper güçlere sahip iki grup, hangi ırkın daha yüce olduğunu kanıtlamak için tarih boyunca birbirleriyle mücadele ediyor.

The Eternals kasım ayında seyirciyle buluşacak

Filmin yönetmenliğini 2015 yılında Ağabeylerimin Bana Öğrettiği Şarkılar ile ilk uzun metrajına imza atan ve 2017 yılında The Rider ile Cannes Film Festivali’nden ödülle dönen Çinli yönetmen Chloé Zhao üstleniyor. Filmin senaryosunu ise Matthias Schoenaerts ve Margot Robbie’li Ruin filmine imza atan Matthew K. Firpo ve Ryan Firpo ikilisi kaleme alıyor.