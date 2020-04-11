Marvel kütüphanesini ücretsiz erişime açtı

Sanat ve eğlence dünyası corona virüse karşı sosyal izolasyon ve karantina uygulayanlara evde daha fazla kalmaları ve eğlenceli vakit geçirmeleri için alternatif sunmaya devam ediyor. Son olarak Marvel, kütüphanesini online olarak açtığını duyurdu.

11.04.2020 - 11:10

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Dünya genelinde 1 milyon 500 binden fazla insanı etkileyen corana virüs ile başa çıkmanın en iyi yolu sosyal izolasyon ve karantina olarak gösteriliyor. Sanat ve eğlence dünyası ise evde kalanlar için her gün yeni online alternatifler üretiyor. Son olarak Marvel﻿​ın resmi dijital yayın abonelik hizmeti olan Marvel Unlimited, önceki günlerde pandemi nedeniyle evde kendini izole edenler için kütüphanesini açtığını duyurdu.

Platformun Marvel’ın internet sitesinde paylaştığı haberde aralarında Avengers, Spider-Man, Black Widow ve Captain America'nın da yer aldığı birçok ikonik kahramanın öyküleri ücretsiz olarak okunabilecek. Çizgi roman severler, bu romanlara 4 Mayıs tarihine kadar Ios ve Android cihazlarına indirerek ulaşabilirler.

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