Marvel'da kadın yönetmenlerin çağı başlıyor. Marvel patronu Kevin Feige yaptığı son açıklamalarda kadınların elinden çıkma pek çok filmin Marvel Sinematik Evreni'ne katılacağını açıkladı.



Beyazperde’nin haberine göre, 10. Geleneksel PGA Produced By Conference'ta Deadline'a konuşan Feige, Marvel Studios'un başarısını ve endüstride sürekli olarak dalgalanma oluşturmak üzerine nasıl çalıştıklarını anlattı. Merakla beklenen yeni Marvel filmi Captain Marvel bir kadın -Anna Boden- tarafından yönetilen ilk Marvel filmi olacak. Süper kahraman filmlerini üretmeye devam etmek için daha fazla kadın yönetmenle çalışmak, Feige'nin bolca yapmayı planladığı bir şey.





BAĞIMSIZ YÖNETMENLERE ŞANS VERİYOR

Marvel'ın kadın yönetmenlere şans verip vermeyeceği sorusunu yanıtlayan Feige, "Bir sonraki 20 filmin kadın yönetmenlerin elinden çıkacağına dair söz veremem, ama birçoğu öyle olacak" dedi. Ayrıca ajansların Marvel'ın yönetmenlik işleri için erkeklerden daha fazla kadınları öne aldığını belirtti.



Feige endüstri beklentileri söz konusu olduğunda kalıpları kırmasıyla biliniyor. Marvel filmleri için bağımsız film yönetmenleriyle anlaşmalar yapan Feige, ünlü yönetmenlerle çalışmaktansa bağımsız film yönetmenlerine şans vererek Marvel'ın çok beğenilen filmleri Black Panther (Ryan Coogler), Thor: Ragnarok (Taika Waititi) ve Örümcek-Adam: Eve Dönüş'ün (Jon Watts) hayat bulmasını sağlamıştı. Feige bu konuya dair, “Söyleyecek bir şeyi olan ve benzersiz bakış açılarına sahip kişileri bulun ve onları yetenekli insanlarla çevreleyin” demişti.



Oscar ödüllü Brie Larson'ın Marvel evreninin en güçlü kahramanına hayat vereceği Captain Marvel, 8 Mart 2019’da ülkemizde gösterilecek.

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