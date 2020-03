Marvel dizisi The Falcon and the Winter Soldier'ın çekimlerine corona iptali

Marvel Stüdyoları’nın Disney+ kanalında yayınlanacak ilk dizisi The Falcon and the Winter Soldier’ı da corona virüs vurdu. 40 virüs vakasının tespit edildiği ve okulların süresiz kapatıldığı Çekya’da yapılan çekimler durduruldu. Çoğunlukla Atlanta’da çekilen dizinin ağustosta seyirciyle buluşması planlanıyor. The Falcon and the Winter Soldier, Avengers: Endgame’in ardından yaşananları ele alacak.



Anthony Mackie ve Sebastian Stan’ın başrollerde yer aldığı The Falcon and the Winter Soldier, yapım aşamasında olan birkaç Marvel yapımından biri. Stüdyonun, başrollerinde Paul Bettany ve Elizabeth Olsen’ın yer aldığı WandaVision, Tom Hiddleston'ın başrolde olduğu Loki ve Jeremy Renner'ın oynadığı Hawkeye adlı dizileri de seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.