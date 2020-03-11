Marvel dizisi The Falcon and the Winter Soldier'ın çekimlerine corona iptali

Disney+ yayın kanalının yeni dizisi The Falcon and the Winter Soldier’ın çekimleri corona virüs endişesi nedeniyle durduruldu. Dizinin Çekya’nın başkenti Prag’da yapılan çekimleri iptal edilerek dizi ekibi evlerine gönderildi.

11.03.2020 - 16:26

The Falcon and the Winter Soldier.jpg

İlişkili Haberler

Müstakbel Damat filmine Corona virüs engeli

Müstakbel Damat filmine Corona virüs engeli

7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali ertelendi

7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali ertelendi

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile Bando ve Tava Ciğer Festivali'ne corona virüs engeli

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile Bando ve Tava Ciğer Festivali'ne corona virüs engeli

Marvel Stüdyoları’nın Disney+ kanalında yayınlanacak ilk dizisi The Falcon and the Winter Soldier’ı da corona virüs vurdu. 40 virüs vakasının tespit edildiği ve okulların süresiz kapatıldığı Çekya’da yapılan çekimler durduruldu. Çoğunlukla Atlanta’da çekilen dizinin ağustosta seyirciyle buluşması planlanıyor. The Falcon and the Winter Soldier, Avengers: Endgame’in ardından yaşananları ele alacak.

Anthony Mackie ve Sebastian Stan’ın başrollerde yer aldığı The Falcon and the Winter Soldier, yapım aşamasında olan birkaç Marvel yapımından biri. Stüdyonun, başrollerinde Paul Bettany ve Elizabeth Olsen’ın yer aldığı WandaVision, Tom Hiddleston'ın başrolde olduğu Loki ve Jeremy Renner'ın oynadığı Hawkeye adlı dizileri de seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...