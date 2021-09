Marvel'ın yeni filmi 'Shang-Chi ve On Halka Efsanesi' ne zaman vizyona girecek?

Marvel dünyasına ilk kez 1973 yılında merhaba diyen Shang-Chi karakterinin ilk filmi, Marvel hayranları tarafından uzun zamandır heyecanla bekleniyor. Salgın sebebiyle önce çekimleri sonrasında da vizyon tarihi birkaç kez ertelenen Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 3 Eylül’de vizyona girecek.

Türkçeye ‘Shang Chi ve 10 Halka Efsanesi’ olarak çevrilen Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, babası tarafından suikastçı olmak üzere yetiştirilen Shang-Chi’nin hikayesini merkezine alıyor.

Shang-Chi'nin babası ölümsüz bir büyücüdür. Aynı zamanda simya ve insanüstü güçlerle dövüş tekniklerini geliştirir. Fakat babasının yıkıcı güçlere sahip kötü biri olduğunu öğrenen Shang-Chi, güçlerini imparatorluğunu yıkmak için kullanacaktır. Babasının düşmanıyla dost olan Shang-Chi, dünyayı gezer ve birçok süper kahramanla yolları kesişir.

Marvel’ın farklı kültürlerle birlikte daha da büyümeye stratejisinin örneği olan filmin oyuncularının neredeyse tamamı Asyalılardan oluşuyor.

Daha önce Tekan ve Kim's Convenience gibi yapımlarda boy gösteren Simu Liu'nun başrolde yer aldığı filmde, oyuncuya Tony Leung (Wenwu), Awkwafina (Katy), Michelle Yeoh (Jiang Nan), Fala Chen (Jiang Li), Meng’er Zhang (Xilaing) ve Florian Munteanu (Razor Fist) gibi isimler eşlik ediyor.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli olmak üzere 9 film vizyona girecek.

MARVEL'IN YENİ FİLMİ 'SHANG-CHİ VE ON HALKA EFSANESİ' NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?