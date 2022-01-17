Maşa ile Koca Ayı’nın sahne şovu Trump'ta

Yarıyıl tatiline giren çocuklar karne sevincini Maşa ve Koca Ayı ile birlikte yaşayacak. Trump Alışveriş Merkezi, 22-30 Ocak tarihleri arasında Maşa ile Koca Ayı’nın sahne şovuna ev sahipliği yapacak.



Trump Alışveriş Merkezi’nin B3 katında kurulacak özel sahnede en eğlenceli gösterilerini çocuklar için sergileyecek olan Maşa ile Koca Ayı, çocukların karne coşkusunu birbirinden renkli sürprizlerle paylaşacak. Ayrıca Maşa ve Koca Ayı, gösteri sonunda çocuklara posterlerini hediye edecek.

GÜNDE 4 SEANS SAHNELENECEK



22-30 Ocak tarihleri arasında her gün 12.00/14.00/16.00/18.00 saatlerinde 4 seans olarak sahnelenecek gösteri için pandemi önlemleri alınacak.



GÖSTERİ TÜM ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ

Maşa adında küçük bir Rus kızı ile sirkten emekli bir ayı arasında geçen maceraları konu edinen Maşa ile Koca Ayı’nın sahne şovu tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak.