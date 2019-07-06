Sinema dünyası, Maske filminin kadın başrollerle yeniden çekilme ihtimalini, konuşuyor. Filmin 25. yıldönümü onuruna, yaratıcısı ve Dark Horse Comics kurucusu Mike Richardson verdiği bir röportajda, “Bu rolde gerçekten iyi bir komedyen görmek istiyorum. Aklımda bir tane var, ama onun adını söylemeyeceğim. Bu oyuncu için ikna edici olmak zorundayız, ama göreceğiz… Gelecekte ne olacağını asla bilemezsiniz. Bazı fikirlerimiz var ”dedi. Richardson, yeniden çekimin kadın başrollü olmasını istediğini de açıkladı.



Jim Carrey’nin başrolünü üstlendiği 1994 yapımı Maske serisinin 2005 yılında devam filmi çekilmişti.



"Mutlak güçle baş etmeye çalışan başka biri hakkında bir film olmasını istiyorum" diyen Richardson, “Maske’nin tüm teması, hepimiz tıpkı Stanley Ipkiss gibi mutlak güce sahip olsaydık ne yapacağımız üzerineydi. Mutlak güç elde ettiğimizde, çoğu zaman kendi kişisel amaçlarımıza odaklanırız ve gücü iyilik için kullanma fikri insan doğamız tarafından geride bırakılır" dedi.