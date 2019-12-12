Matrix 4 ve John Wick 4 aynı gün vizyona giriyor (Keanu Reeves'ten aynı gün iki film)

Warner Bros. merakla beklenen aksiyon serilerinin devam halkaları olan Matrix 4 ve John Wick 4’ün vizyon tarihlerini açıkladı. Başrollerinde Keanu Reeves’in yer aldığı Matrix 4 ve John Wick 4 filmlerinin 21 Mayıs 2021 tarihinde vizyona gireceğini duyurdu. İki filmin gişede nasıl bir performans göstereceği şimdiden merak konusu.



Lana Wachowski’nin hem yönetmenliğini hem de senaryosunu üstlendiği, Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss ikilisinin yeniden Neo ve Trinity olarak seyirci karşısına çıkacağı Matrix 4’te Aquaman'in yıldızlarından Yahya Abdul-Mateen II, How I Met Your Mother dizisinin yıldızı Neil Patrick Harris ve Netflix’in sevilen dizisi Minhunter oyuncusu Jonathan Groff da rol alıyor.

Konusu hakkında detaylı bilgi verilmeyen The Matrix 4'te Neo’nun gençliğine odaklanılacağı tahmin ediliyor.

Keanu Reeves'in ünlü tetikçi John Wick'e hayat vermeye devam edeceği John Wick 4'te ise Ian McShane, Laurence Fishburne gibi isimlerin karakterlerine dönmesi ve Chad Stahelski'nin yönetmen koltuğunda oturmaya devam etmesi bekleniyor.

İŞTE MATRİX FİLMİNDEKİ KODLARIN SIRRI!