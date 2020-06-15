Matrix 4'ün ertelenmesine tepki

Warner Bros, merakla beklenen birçok yeni filminin gösterim tarihini erteleme kararı aldı.



hristopher Nolan imzalı Tenet iki hafta ertelendi ve yeni gösterim tarihi 31 Temmuz 2020 oldu. Warner Bros, Wonder Woman 1984’ü 14 Ağustos’tan 2 Ekim’e, Godzilla vs King Kong’u da 20 Kasım 2020’den 21 Mayıs 2021’e erteledi.



Matrix 4'ün ise 21 Mayıs 2021 olarak belirlenen gösterim tarihi 1 Nisan 2022’ye ertelendi.



Lana Wachowski’nin Matrix evreni için bir kez daha kamera arkasına geçtiği film, pandemiden etkilenen yapımlardan biriydi.



Ancak Matrix hayranları bu durumdan pek memnun değil. Şaşkınlıklarını ve üzüntülerini sosyal medyada paylaşan bazı kullanıcılar erteleme süresinin uzunluğuna isyan etti.