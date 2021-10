Merakla beklenen ve Lana Wachowski'nin yönetmeni olduğu Matrix Resurrections, +18 olarak izleyici karşısına çıkacak.



The Matrix, The Matrix Reloaded ve The Matrix Revolutions filmleri de +18 olarak izleyici karşısına çıkmıştı.



Matrix Resurrections'ın 22 Aralık 2021'de vizyona girmesi bekleniyor.



THE MATRİX 4 FİLMİNDEN İLK FRAGMAN