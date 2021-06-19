Matthew McConaughey: 14,5 milyon dolarlık teklifi reddettim

Apple Music Country'deki Beyond the Influence Radio podcast'inde country müzik yıldızı Tim McGraw'la konuşan Matthew McConaughey, romantik komedileri terk etmesine neden olan dönüm noktasını anlattı. Independent Türkçe'nin haberine göre o dönemlerde romantik komedilerin aranan oyuncusu olduğunu söyleyen McConaughey kendini hayat koşullarıyla teselli ettiğini itiraf etti.

"BEN ÜSTSÜZ MCCONAUGHEY'DİM"



51 yaşındaki oyuncu "Malibu'da bir dairede yaşıyordum, plajda üstsüz sörf yapıyordum. Ben üstsüz romantik komedi McConaughey'dim ve 'Gerçekten de öyleyim, romantik komediler sahilde kiraladığım bu evlerin parasını ödüyor bebeğim. Suçluluk. Hadi ama' diyordum. Bundan tamamen memnundum" dedi.

"PROJEDEN KORKMAK İSTEDİM"



McConaughey sonrasında daha fazla romantik komedi kabul etmek yerine, büyük bir stüdyo ona bir filmde oynaması için milyonlarca dolar teklif ettiğinde bile, teklif edilen projeden korkmak isteğini anlattı.



Amerikalı oyuncu "8 milyon dolarlık (yaklaşık 70 milyon TL) teklifle başladılar. 'Hayır' dedim. 10 milyon dolara (yaklaşık 87 milyon TL) yükselttiler. 'Hayır' dedim. 12,5 milyon dolara (yaklaşık 109 milyon TL) çıktılar. 'Hayır, teşekkür ederim' dedim. 14,5 milyon dolara çıktılar, 'Senaryoyu tekrar okumak istedim" dedi.

BLÖF YAPMADIĞIMI ANLADILAR

McConaughey "14,5 milyon dolarda da 8 milyon dolarlık teklifle aynı kelimeler vardı ama daha iyi yazılmış bir senaryoydu. Komik bir senaryoydu. Daha fazlası da vardı. Ama 'Hayır' dedim. Şimdi ben buna da hayır deyince, Hollywood'un üzerinden görünmez bir şimşeğin geçtiğini ve birilerinin 'Aa, McConaughey blöf yapmıyor. Şaka yapmıyor' dediğine inanıyorum" diye konuştu.



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