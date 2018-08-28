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Showtime ekranlarında izleyiciyle buluşan The Affair dizisinin Helen'i Maura Tierney, Los Angeles sahilinde bisiklet kullanırken kaza yaptı.

TMZ'nin haberine göre; Tierney'e önceki gün bisiklet kullandığı sırada otomobil çarptı. Acı içinde yerde kalan 53 yaşındaki oyuncu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tierney'in ciddi bir sağlık sorunu olmadığı açıklandı.