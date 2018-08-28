Showtime ekranlarında izleyiciyle buluşan The Affair dizisinin Helen'i Maura Tierney, Los Angeles sahilinde bisiklet kullanırken kaza yaptı.
TMZ'nin haberine göre; Tierney'e önceki gün bisiklet kullandığı sırada otomobil çarptı. Acı içinde yerde kalan 53 yaşındaki oyuncu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tierney'in ciddi bir sağlık sorunu olmadığı açıklandı.
Maura Tierney'e otomobil çarptı
Sanat
The Affair dizisinin yıldızı Maura Tierney, bisiklet kullanırken kaza geçirdi.
Showtime ekranlarında izleyiciyle buluşan The Affair dizisinin Helen'i Maura Tierney, Los Angeles sahilinde bisiklet kullanırken kaza yaptı.