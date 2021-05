Mayim Bialik: The Big Bang Theory kimsenin bilmediği sebeplerden bitti

Bir grup bilim insanını konu alan ve 12 sezon yayınmlanan komedi dizisi The Big Bang Theory'de Amy'yi canlandıran Mayim Bialik, sitcom'un sona ermesinde daha önce iddia edilenden daha fazla etken olduğunu belirtti.



Us Weekly'ye konuşan oyuncu, "Dizinin sonlanmasını tanımlama şeklim kamuoyunun bilme şansının olmadığı birçok etken bulunduğunu, dizinin neden devam etmediğinin ardındaki kararları neyin etkilediğini söylemekti" ifadelerini kullandı.



Bialik "Jim'le birlikte çalışmaya minnettar olan ve hayatımızın geri kalanında bizi nelerin beklediğini görmeye istekli biri olarak sanırım farklı bir şeye geçme zamanımızın geldiğine dair genel bir his vardı" dedi.



Bialik şu anda BBC sitcom'u Miranda'nın ABD versiyonu Call Me Kat'in başrolünde yer alıyor. Eleştirmenler diziyi "yorgun ve eskimiş" olarak nitelendirdi.



