Mayıs boyunca Akbank Sanat'tan “Evin Caz Hali” konserleri

Akbank Sanat, nisan ayının ardından mayıs ayında kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarında sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. 30. Akbank Caz Festivali, Akbank Sanat Instagram sayfasında “Evin Caz Hali” konserleri ile devam ediyor.



Yoğun ilgi gören “Evin Caz Hali” konserler serisi Serdar Ateşer, Asena Akan, Uraz Kıvaner, Güç Başar Gülle ve Apostolos Sideris ile sürecek.



Konserler cuma akşamları saat 20.00’de, Akbank Sanat Instagram hesabında canlı izlenebilecek.



Uraz Kıvaner

AKBANK SANAT CAZ GÜNLERİ KONSERİ



8 Mayıs Cuma - Serdar Ateşer - Gitar



15 Mayıs Cuma- Asena Akan- Vokal/Bas



22 Mayıs Cuma - Uraz Kıvaner - Piyano



29 Mayıs Cuma - Güç Başar Gülle – Gitar / Apostolos Sideris -Bas