Mazhar Alanson’dan Mick Jagger’a: Kopyacı

Paul McCartney, eski grubu The Beatles’ın The Rolling Stones’dan daha iyi olduğunu söyledi. Mick Jagger ise kendi grubunu savunarak “Bir grup hâlâ stadyumlarda çalmaya devam ediyor, diğer grup artık yok” dedi.



Açıklamalar sonrası tartışmalara neden oldu. Son olarak Jagger’ın bu açıklamasına bir yorum da Mazhar Alanson’dan geldi. Alanson, Jagger’ın bir paylaşımının altına yorum yazdı.



"BEATLES KOPYACISI"



Alanson şu ifadeleri kullandı: “Mick Jagger, Amerikan blues müziğini hızlandırıp Amerika’ya satan, 74 yaşında sahnede garip danslar yapan biri. Sen kimsin kendini Beatles’la mukayese ediyorsun? Beatles dünyayı değiştirdi. Paul McCartney müzik dâhisi, sen bir köçeksin. Beatles kopyacısı. Elbette onlar sizden kat kat iyi sanatçılardı. Bir ‘Imagine’, bir ‘Yesterday’ yazabildin mi?”

