Megadeth kendi kripto para birimini piyasaya sürdü

Kripto para dünyasında zamanla farklı konseptler yükselişe geçti.Güncel olarak Web 3.0, metaverse ve NFT gibi konseptler çıkarken, bunlardan bir tanesi de bir kitleye özel hayran token'larıydı.



Hayran token'larının en büyük örneği, Socios ve Bitci gibi platformlarla kullanıcılara sunulan taraftar token'larıydı. Futbol, basketbol gibi çeşitli spor dallarının takımlarının hayranlarına hedeflenen taraftar token'ları, sahip olanlara çeşitli ayrıcalıklar sunuyordu. Bu amaçla kripto para piyasasına sürülen kripto para birimleri arasına bugün çok farklı bir sektörden yeni bir birim daha katıldı.

Webtekno'nun haberine göre, Tornado of Souls, Symphony of Destruction ve Holy Wars…The Punishment Due gibi efsaneleşen birçok şarkısıyla günümüzün en popüler metal gruplarından olan Megadeth, kendi kripto para birimini piyasaya sürdüğünü açıkladı. Grup, paylaştığı açıklamada kripto para biriminin Cyber Army isimli hayran kulübüne üye olanlar için bir miktar dağıtılacağı da bildirildi.



Megadeth’in ücretsiz olarak dağıtmakta olduğu $MEGA, yakında çıkış yapacak Bonfire tabanlı olarak piyasaya sürüldü. $MEGA’ya sahip olmak için ücretli ya da ücretsiz bir Cyber Army üyeliğinizin olması gerekiyor. Kripto para birimi, üyelik durumunuza göre Rally kripto para cüzdanınıza gönderiliyor. $MEGA, şu anda 0,51 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Megadeth’in paylaştığı açıklamaya göre kripto para birimi, hayranlara özel içeriklere erişim, özel tur erişimleri, soru-cevaplar, grupla sohbetler ve özel öğelere erişim gibi çeşitli avantajlar sunacak. Grup, bu ayrıcalıklara sahip olmak içinse kullanıcılara ellerinde en az 10 $MEGA bulundurma tavsiyesinde bulundu.