Meghan Markle'ın, Megxit sonrası ilk projesi resmen belli oldu

Bu yılın ilk ayına damga vuran Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılık kararı (Megxit) sonrası yeni hayatlarıyla ilgili detaylar belli olmaya başladı. Meghan Markle resmen Hollywood'a döndü.

FİLM BEKLERKEN BELGESEL



Ayrılma kararı almadan önce Beyonce’nin Nala karakterini seslendirdiği Aslan Kral filminin galasına katılan ve burada Disney’in CEO’su ile görüşen Markle'ın yeni bir filmde rol alacağı konuşuluyordu. Ancak projenin film değil belgesel olduğu ortaya çıktı.

DİSNEY+ PROJESİ



Meghan Markle'ın vahşi yaşam derneği Elephants Without Borders’a yardım sağlamak için seslendirdiği Elephant'ın ilk fragmanı yayınlandı. Markle'ın para almadığı ve 3 Nisan’da prömiyeri yapılacak olan belgesel Disney+'ta yayınlanacak.

Elephant belgese; fil ailesinin Afrika’da hayatlarını değiştiren bir macerayı anlatıyor.