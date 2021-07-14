Meghan Markle'ın, Oprah Winfrey röportajı Emmy'ye aday

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 2021 Emmy Ödülleri için adaylar açıklandı. Adaylar arasında sürpriz bir isim dikkat çekti. Meghan Markle ile Prens Harry'nin Oprah Winfrey'e verdikleri ve bomba etkisi yaratan röportaj Emmy En İyi Bilgi Verici Dizi veya Özel Program dalında aday gösterildi.



Harry ve Meghan şahsen aday değiller ama Winfrey'in kendisi ve programın yapımcıları (Tara Montgomery, Terry Wood, Brian Piotrowicz, Brad Pavone, Lindsay Flader) aday oldu.

17.1 MİLYON İZLEYİCİ



Çiftin kraliyet kurumundaki deneyimlerini ilk kez halka açık ve samimi bir şekilde tartıştığı röportaj, en az 17,1 milyon izleyici tarafından izlendi ve günlerce tartışıldı.



İki saatlik programda Sussex Dükü ve Düşesi, üst düzey kraliyet rollerinden ayrılmalarını, Harry'nin ailesiyle gergin ilişkisini, Meghan'ın destek bulma mücadelesinin yanı sıra sarayda ve medyada yaşadığı ırkçılığı ayrıntılarıyla anlattı.



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