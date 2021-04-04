Mehmet Esen corona virüs salgını nedeniyle Yapayalnız filmi çekimlerini durdurdu

Ünlü oyuncu Mehmet Esen hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu Yapayalnız filminin çekimlerinin, artan corona virüs sayılarından dolayı durdurulduğunu açıkladı.

Filmin yapımcılığını da üstlenen Mehmet Esen, Yapayalnız filminin çekimlerine ara verildiğini sosyal medyada paylaştığı yazılı bir açıklamayla durudu. Esen şunları söyledi:

Yapayalnız filminin kadrosunda Halil Ergün, Fırat Tanış, Reha Özcan, Ali Erkazan, Rıza Akın, Bülent Çolak, Hakkı Ergök, Mahmut Gökgöz, Öykü Tanışman, Hasan Morkoç, Metin Tanınmış ve YouTuber Fester Abdü yer alıyor.