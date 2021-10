Meksikalı yönetmen Carlos Reygadas: Covid-19 sinemaya güç kazandırdı

İlk uzun metraj filmiyle Cannes Film Festival'inde ödül kazanan Carlos Reygadas, yaptığı açıklamada, Meksika'da şehirden uzakta bir hayat sürdürdüğünü ve 1998'te kısa filmler çekerek sinemaya adım attığını söyledi.



Film festivallerin sinemanın hayatta kalmasını sağladığını ifade eden Reygadas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Film festivalleri sinemacılar için çok önemlidir. Film festivallerinin yeri de önemlidir. Festivallerin de uzun soluklu olması önemli. Çünkü ancak bu tarz festivaller sinema için elverişli oluyor. Buna ticari demeyelim ama ben değerlerle çekim yaptım. Sanırım işler değişti ama birçok yerde festivaller var ve burası sinemayı canlı tutuyor. Bizler de işimizde sadece iyi olmaya devam etmeliyiz."



Reygadas, Türkiye'yi ve İstanbul'u çok sevdiğini vurgulayarak, Covid-19 salgınının sinemaya farklı bir güç kazandırdığını düşündüğünü dile getirdi.



Sinemanın geleceğinin nasıl olacağı konusunda kesin şeyler ön göremediğine söyleyen Reygadas, "Her şey gitgide daha homojen hale geliyor ve her şey tek bir akıma uymak zorunda kalıyor. Sonunda karşı karşıya kaldığımız sorunlar her şeyi kurutan büyük bir nehir gibi. Bu nehrin içinde çeşitliliğe sahip olması gerekiyordu ancak bu çeşitliliğin bir şekilde yüzeysel olduğunu düşünüyorum. Yani, ne olacağını bilmiyorum ve bunun ötesinde endişe duyuyorum" dedi.



Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ı tanıdığını ve filmlerini beğenerek izlediğini ifade eden usta yönetmen, Boğaziçi Film Festivali'nde bulunmaktan da çok mutlu olduğunu ifade etti.



ONUR ÖDÜLÜ TAKDİM EDİLECEK



İlk uzun metraj filmi "Japon" ile Cannes Film Festival'inde "Camera d'Or Ödülü" kazanan yönetmen Carlos Reygadas'e, festivalin kapanış gecesinde Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu ve Festival Başkanı Ogün Şanlıer tarafından "Onur Ödülü" takdim edilecek.



Reygadas, Meksika ve Londra'da hukuk okuduktan sonra 1998'de kısa filmler çekmeye başladı. İlk uzun metrajlı filmi "Japon" ile 2002'de Cannes Film Festival'inden "Camera d'Or Ödülü" kazanan Reygadas'ın, 2005’te tamamladığı "Battle in Heaven", İngiliz Film Enstitüsü tarafından on yılın en iyi filminden biri seçildi.



Usta yönetmen ayrıca "Silent Light" filmiyle dünya prömiyerini gerçekleştirdiği Cannes Film Festivali'nde Jüri Ödülü, "Post Tenebras Lux" ile En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandı. Reygadas, 2018'de yönettiği son filmi "Our Time" ile de Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan için yarıştı.



