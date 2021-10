Meksikalı yönetmen Carlos Reygadas Türkiye'ye geliyor

23-30 Ekim'de gerçekleştirilecek festival, dünya çapında ünlü ve başarılı sinema profesyonellerini İstanbul'da ağırlayacak.



İlk uzun metraj filmi "Japón" ile Cannes Film Festival'inde "Caméra d’Or Ödülü" kazanan yönetmen Carlos Reygadas'e, festivalin kapanış gecesinde "Onur Ödülü" takdim edilecek.



Usta yönetmen, Bosphorus Film Lab kapsamında 29 Ekim'de sinemaseverlerle buluşarak deneyimlerini aktaracak. Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşecek etkinlik saat 18.30'da başlayacak.



CARLOS REYGADAS KİMDİR?



Carlos Reygadas, Meksika ve Londra'da hukuk okuduktan sonra 1998'de kısa filmler çekmeye başladı. İlk uzun metrajlı filmi Japón ile 2002'de Cannes Film Festival'inden "Caméra d’Or Ödülü" kazanan Reygadas'ın, 2005’te tamamladığı "Battle in Heaven", İngiliz Film Enstitüsü tarafından on yılın en iyi filmlerinden biri seçildi.



"Silent Light" filmiyle dünya prömiyerini gerçekleştirdiği Cannes Film Festivali'nde Jüri Ödülü, "Post Tenebras Lux" ile En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandı. Reygadas, 2018'de yönettiği son filmi "Our Time" ile de Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan için yarıştı.