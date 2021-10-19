Mad Max, Cehennem Silahı, Cesur Yürek gibi filmleriyle tanınan Oscar'lı oyuncu Mel Gibson, John Wick’in televizyon dizisi uyarlaması The Continental’in kadrosuna girdi. Mel Gibson, John Wick’in televizyon dizisi uyarlaması The Continental’in kadrosuna katılan ilk oyuncu oldu. 65 yaşındaki Avustralyalı aktör, dizide ‘Cormac’ adlı karaktere hayat verecek. Karakterin özellikleri henüz bilinmiyor. Dizi, Keanu Reeves'in başrolde yer aldığı John Wick filmlerinde geçen olaylarından 40 yıl öncesini konu alacak. Lionsgate tarafından Starz kanalı için için hazırlanan dizi, üç özel bölümden oluşacak. Dizideki hikaye, suikastçılar için güvenli bir liman olan “The Continental” otelinin genç sahibi Winston Scott'ın (John Wick filmlerinde Ian McShane tarafından canlandırıldı) gözünden anlatılacak.The Book of Eli veMenace II Society’nin yönetmenliğini üstlenen Albert Hughes, dizinin birinci ve üçüncü bölümlerini yönetecek.DÖRDÜNCÜ FİLM 2022'YE HAZIRDerek Kolstad’ın yazdığı ve Chad Stahelski’nin yönettiği John Wick film üçlemesi, dünya genelinde yaklaşık 600 milyon dolar hasılat elde etti. Serinin dördüncü filminin çekimleri ise devam ediyor. Filmin, 2022’de gösterime girmesi bekleniyor.