Melek Mosso’dan yeni albüm

Melek Mosso, kendi adını taşıyan mini albümüyle dinleyiciyle buluşuyor. Tüm şarkıların söz ve bestesi Melek Mosso'ya ait olan albümde beş yeni şarkı bulunuyor.

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Son dönemin popüler isimlerinden Melek Mosso, kendi adını taşıyan mini albümüyle dinleyiciyle buluşuyor. Tüm şarkıların söz ve bestesinde Melek Mosso, düzenlemelerinde Sabi Saltiel, Velican Sagun, Melek Mosso imzası dikkat çekiyor.

Sony Music etiketiyle yarın yayınlanacak albümde, beş yeni şarkı yer alıyor. Melek Mosso, “2017 yılında yazdığım ve her birine kalbimin bir parçasını iliştirdiğim gönül kuşlarımdır bu beş şarkı da. İsterim ki herkesin penceresine konsun, benim yaralarıma olduğu gibi her yaraya şifa versin” diyor.

ÇIKIŞ ŞARKISI 'TÜKETTİM'

Albümün çıkış şarkısı ise S4hir’le düet yaptığı Tükettim. Sözleri Melek Mosso ve S4hir, düzenlemesi Sabi Saltiel, Velican Sagun, Melek Mosso imzası taşıyan şarkının klibi de kendinden söz ettirecek nitelikte. 

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