Keman virtüözü Melisa Uzunarslan; tüm söz ve müzikleri kendisine ait olan 10 şarkılık ilk solo albümü Tanıdığım En Güzel Deli'nin 6 farklı şarkısına klip çekti. Kısa aralıklarla yayınlanacak kliplerden ilk sırayı alan “Biri Var mı?” oldu.



Tüm kliplerin yönetmenliğini Mehmet Hakyemez üstlenirken, görüntü yönetmenliği Gürol Beşer’e ait. Tüm kliplerin saç-makyaj ve stylingleri Melisa Uzunarslan üstlendi.



İzmir’in Foça ilçesinde gerçekleşen klip çekimlerinde müzisyene; oyuncu arkadaşları Eka Gelashvili ve Buğu Somer’de eşlik etti. Ayrıca klip çekimlerinin gerçekleşmesinde Zuhal Müzik ve Engin Günaydın’ın da katkıları bulunuyor.



3 ŞARKIYA DAHA KLİP ÇEKECEK



Sosyal medya kullanımının tüm hayatımıza hakim olması ile birlikte artık insanların görüntüler ile bağ kurmak istediklerini söyleyen Uzunarslan; tüm şarkılarına klip çekme kararında bu durumun etkili olduğunu söylüyor. Kendi sınırlarını zorladığını ekleyen müzisyen; kalan 3 şarkısına da klip çekip tüm albümü görselleştirmek istiyor. Kliplerinde görsel ve estetik kaygıyla hareket ettiği kadar; performans videolarıyla enstrüman kullanımındaki yeteneğini de gözler önüne seriyor.



MELİSA UZUNARSLAN KİMDİR



1985 İstanbul doğumlu olan Melisa Uzunarslan, müzik hayatına 9 yaşında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Batı Müziği alanında Keman bölümünde okuyarak başladı. Ortaokul, lise, üniversite ve yüksek lisans eğitimlerini aynı üniversitede tam zamanlı okuyarak 1.likle bitirdi. Lise den itibaren çift ana dal okumaya başladı ve bestecilik (kompozisyon) bölümünde de okuyup çift ana daldan aynı anda mezun oldu. Yurt dışı ve yurt içinde birçok masterclass ve festivalde solist, oda müziği ve orkestralarda başkemancı olarak davetli katıldı.



Yüksek öğrenimini TEV bursu ile 4 yıl üst üste “üstün başarı ödülü” kazanarak sürdürdü. Daha sonra TEV yurt dışı tam bursu sınavını kazanıp Fransa’da eğitim görmek için tam burs kazandı. 16 yaşından beri Türkiye’nin önde gelen klasik müzik orkestralarında yer aldı. Cemal Reşit rey Senfoni Orkestrası, Akbank Oda Orkestrası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi. 10 yıldır da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın üyesi olarak klasik müzik hayatına devam eden; klasik müzik alanında birçok bestesi ve ödülü olan sanatçının oda müziği, yaylı quartet, piyanolu beşli, keman ve piyano için sonat ve Keman Konçertosu gibi eserleri yurt içi ve yurt dışında seslendirildi.

2011 Halıcı Beste Yarışması’ndan 3.lük ödülü aldı. 1999 Rotary Yılın Genç Müzisyeni Ödülü aldı. 2004-2005 yıllarında üst üste iki kez Baş kemancı olarak İtalya Pergine Festival orkestrasına davet edildi. 2011 Sezen Aksu Öptüm Remix albümünde aranjörlük yaptı. Birçok albümde aranjör ve yaylı düzenlemelerde yer aldı. Dünyaca ünlü çok önemli solistlere orkestralarında eşlik etti. Maxim Vengerov, George Benson, Benjamin Clementine, Lang Lang, Sezen Aksu, Sertab Erener, Mor ve Ötesi gibi isimlerle çalıştı. 2013 yılından beri Teoman’ın solo kemancılığı ve vokalistliğini yapmaya devam ediyor.

2016 2017 yılları arası DMC şirketinden söz ve müzikleri kendisine ait olan 3 single yayınladı. 2011 yılında Türkiye’nin ilk enstrümantal Keman müziğini Emre Aşkın ile yaptı. “Violinİstanbul” Kral Tv Müzik ödüllerinde en iyi çıkış yapan enstrümantal şarkı adayı oldu. “Bir Aşk Şarkısı” aralarında Naim Dilmener ve Yavuz Hakan Tok’un da bulunduğu birçok müzik eleştirmeni tarafından 2016-2017’nin En İyi 10 Şarkısı listelerinde gösterildi