Klasik Türk müziğinin üstadı Münir Nurettin Selçuk’un torunu ve ünlü müzisyen Timur Selçuk'un kızı koreograf dansçı Mercan Selçuk ismini verdiği dans ve bale toplululuğu ile yeni hikayeler yaratmaya devam ediyor.



Mercan Selçuk Dans Topluluğu (MSDT), insanlığın gelişen modern dünyada doğadan kopuşunu, kendi özünden uzaklaşmasını ve kaybetmeye başladığımız duyguları, aşkı, zarafeti ve naifliği yeniden bulma yolculuğunu anlatan Uyanış performansı ile ikinci sezonda yeniden izleyici karşısına geçiyor. Uyanış, 21 Ekim’de İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Münir Nurettin Selçuk’un torunu ve Timur Selçuk'un kızı Mercan Selçuk.

4. nesil sanatı temsilen çocuk ve yetişkin ana kadro olmak üzere 50 kişiden oluşan dans ve bale topluluğunun anlattığı hikayenin kurgu ve koreografisi Mercan Selçuk'a ait. Klasik bale ve modern dans sanatını birleştirdiği koreografilerini, hem Batı hem Türk bestecileriyle buluşturan Mercan Selçuk, sevdikleri müziklerle hikayeleri buluşturup beden diliyle anlatmayı seçtiklerini söylüyor.



‎Sloganlarının “Sanat, hayatı yaşanılır kılmak için en güzel hediye” olduğunu belirten Mercan Selçuk, en büyük amaçlarının insanların gönlüne dans sevgisini düşürmek ve yaymak olduğunu ekliyor.



Uyanış'ın künyesi:



‎Koreografi, kurgu: Mercan Selçuk



Kostüm: Behice Yaşar, Mayo Store Aleksandra Kaner



‎Müzik direktörü: Deniz Baysal



‎Işık ve dekor tasarım: Murat Yılmaz