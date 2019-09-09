Beyazperdede Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit’in mücadelesini ölümsüzleştiren Merhaba Güzel Vatanım'ın afişi ve fragmanı görücüye çıktı.
Senaryosunu Ahmet Ümit’in yazdığı Merhaba Güzel Vatanım’ın yönetmenliğini uzun yıllardır birçok belgesel hazırlamış olan Cengiz Özkarabekir üstlendi. İki yazarın gerçek hayat hikayelerinden yola çıkan filmde, Nazım Hikmet’in Moskova’ya uzanan yolculuğunun, Ahmet Ümit’in fırtınalı hayatı ve 1980’li yıllarda Moskova’ya gidişi üzerindeki etkileri anlatılıyor.
Nazım Hikmet’e Yetkin Dikinciler hayat verirken, Ahmet Ümit’i de genç oyuncu Serkan Altıntaş canlandırıyor. Yaklaşık 150 kişiyi yan rollerde izleyeceğimiz yapımda Berna Laçin, Pelin Batu, Umut Beşkırma, Levent Üzümcü, İskender Bağcılar, Mehmet Tokat, Alper Türedi, Kutay Şahin, Adnan Kürkçü, Ayhan Bozkurt, Edis Atiker, Enes Kava gibi usta ve genç isimler de rol alıyor.
Merhaba Güzel Vatanım, 1 Kasım 2019’da Türkiye’de vizyona girecek.
MERHABA GÜZEL VATANIM FRAGMANI
AFİŞ