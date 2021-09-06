Mersin Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki kazılarda Aratos'un anıt mezarının zeminine ulaşıldı

Mersin'de Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki kazılarda Helenistik Dönem'in ünlü gökbilimcisi ve şairi Aratos'un anıt mezarının olduğu değerlendirilen yapının zeminine ulaşıldı.

Anadolu Ajansı 06.09.2021 - 17:12

Mersin Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki kazılarda Aratos'un anıt mezarının zeminine ulaşıldı

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

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Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Mezitli ilçesindeki antik kentte başlatılan kazılar, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.

Yağcı, sütunlu caddenin yakınındaki alanda olduğu değerlendirilen Aratos'un anıt mezarındaki çalışmaların mezar odasına girişi sağlayan dar ve uzun geçit anlamına gelen "dromos" üzerinde yoğunlaştırıldığını söyledi.

Yağcı, yapının iç kısmındaki çalışmaların büyük kısmının bittiğini, dışındaki çalışmaların ise sürdüğünü sözlerine ekledi. Yağcı, yapının iç kısmındaki çalışmaların büyük kısmının bittiğini, dışındaki çalışmaların ise sürdüğünü sözlerine ekledi.

"GERÇEK FORMUNU ORTAYA ÇIKARTACAĞIZ"

Aratos'un anıt mezarının olduğu değerlendirilen yapının zeminine ulaşıldığını bildiren Yağcı, şöyle konuştu:

"Şu anda tabana ulaşmış vaziyetteyiz. Bu yapının ikinci kez kireç ocağı olarak kullanıldığını tespit ettik. Burada muhtemelen defineciler tarafından alana müdahale edilmiş olabilir. Sonuç için biraz daha kazmamız gerekiyor. Yapıyı dıştan açıp gerçek formunu ortaya çıkartacağız. Sonrasında restitüsyon ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Bunun için çizimler başladı. Taramalar yapıldı"

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