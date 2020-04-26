Mert Fırat ile Tuğrul Tülek'ten Instagram'da talk show

Mert Fırat ile Tuğrul Tülek, Instagram'da yayınlanan talk show'da William Shakespeare'in "Hamlet" oyunundan bir bölüm performans sergiledi.



Tuğrul Tülek'in yönettiği programda, DasDas kurucuları arasında yer alan Mert Fırat, salgın sebebiyle evde kaldığı bu dönemde her zamankinden daha fazla çalıştığını dile getirerek, "İhtiyaç haritaları yapıyoruz. Sürekli toplantı halindeyiz. Şimdi daha da yoğun ihtiyaçlar var. Bir yandan tiyatro kooperatifi üyeleri arkadaşlarımız var. Her biri iyi niyetlerle tiyatro ve emekçileri için çeşitli fikirler geliştiyorlar. Yani bu dönem bittikten sonra geri dönüş için şimdiden her şeyi planlıyoruz" dedi.



Mert Fırat, DasDas olarak bu dönemde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda olduğu gibi birçok faaliyet yapmaya gayret ettiklerini söyleyerek, şöyle devam etti: "Biz zaten tiyatroyu, interaksiyonu, birlikte olmayı, insanlarla bir şey paylaşmayı çok seviyoruz. Empati kuruyoruz. Her daim günceli takip edip, okumalar yaparak bundan besleniyoruz. Dünyada artık her şey virüs etrafında toplanıyor ve gittikçe de bir taraftan normalleşiyor. Biz aslında bir bedel ödüyoruz, gerek can kayıplarıyla gerek sosyolojik, ekonomik ve psikolojik olarak. Bir yandan da ders alıyoruz. Her alanda kurulamamış sistemlerin acısını çekiyoruz. Bir yandan çuvaldızı kendimize de saplamamız lazım. Tiyatroda da kurulamamış birçok sistem var. Bu dönemden sonra sadece corona değil, benzeri bir sürü şey yaşayacağız. Şu anda çocuklarımızı ve yaşlılarımızı, insanlarımızı korumak için bir dönem daha evde kalmamız gerekiyor."



"BÖYLE SÜREÇLER BİZİ BESLİYOR"



Bu dönemde ayrıca çokça okumalar yaptığını anlatan Fırat, "Çeviriye dair de bir şeyler okuyorum, 'Hangi oyunu nasıl geliştirebiliriz?' diye. O oyunun yazarıyla Instagram, Facebook üzerinden iletişime geçebiliyorum. Bir yandan böyle süreçler de bizi besliyor. Aslında bu süreçle dijital ortamda yapabileceklerimizi de keşfedeceğiz. Ama birlikte, yüz yüze olmanın, paylaşmanın tadı çok başka" diye konuştu.

