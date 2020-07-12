Meryem Uzerli Kovan'daki rolüyle İspanya'da En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday

Eylül ayında İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenecek olan İmagineindia Uluslararası Film Festivali'nde Meryem Uzerli En İyi Kadın Oyuncu dalında ödül için yarışacak.

Meryem Uzerli'nin başrolde yer aldığı, Eylem Kaftan'ın yönettiği ve senaryosunu yazdığı Kovan, 25 Eylül'de Türkiye'de vizyona girecek.

Kovan, arıcılıkla uğraşan bir kadının doğa ile mücadelesini konu ediyor. Filmin oyuncu kadrosunda Meryem Uzerli'nin yanı sıra Feyyaz Duman, Burcu Salihoğlu, Hakan Karsak gibi isimler yer alıyor.