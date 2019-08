Traffic ve Erin Brockovich filmlerinin ünlü yönetmeni Steven Soderbergh’in yeni komedi filmi Let Them All Talk’un başrolünde usta oyuncu Meryl Streep yer alacak.



Filmin kadrosunda Streep’e Candice Bergen, Dianne Wiest, Lucas Hedges ve Gemma Chan eşlik edecek.



Senaryosunu Deborah Eisenberg’in kaleme aldığı filmde Meryl Streep, eski arkadaşlarıyla eğlenceli ve eski yaraları sarmak üzere seyahate çıkan bir yazarı canlandırıyor.

HBO Max kanalında yayınlanmak üzere çekilecek filmin çekimleri geçen hafta New York’ta başladı. Çekimler dünyanın en büyük ikinci yolcu gemisi Queen Mary 2’de ve İngiltere’de sürecek.

Yapımcılığını Gregory Jacobs, Ken Meyer ve Joseph Malloch’un üstlendiği film, Gossip Girl dizisinin spin-off’unu ve Yunan mitolojisine dayanan Circe dizisini çekeceğini duyuran HBO Max’ın ilk önemli filmi olacak.

Streep ayrıca Soderbergh’in prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapan ve ardından Toronto Film Festivali’nde gösterilen dram türündeki yeni filmi The Laundromat’ta da rol aldı.