İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Turandot Operası'na yoğun ilgi

İtalyan sanatçı Giacomo Puccini’nin eseri Turandot, 12 Ekim Cumartesi gecesi tüm dünyayla eş zamanlı olarak saat 19:55’te Akmerkez CinemaPink’te sahnelenecek. 19. yüzyılın efsane bestecileri arasında gösterilen Puccini’nin aşka inanmayan Çin Prensesi Turandot ile Calaf'ın aşkını konu alan unutulmaz eseri, Friedrich Schiller'in "Turandot-Çin Prensesi"nden ilhamla yazıldı. Çin prensesi Turandot’un ‘evlilik macerasını’ İtalyan romantizmiyle ele alan operanın biletleri 100 TL’den satışa sunuldu.

Turandot ile açılan sezon zamanının en iyi melodi besteleyen müzisyeni olarak bilinen Fransız besteci Jules Massenet’in ölümsüz eseri Manon ile devam edecek. Abbé Prévost'un 1731 tarihli L’histoire du Chevalier des Grieux ve de Manon Lescaut’una dayanan opera komedisi, özenti bir genç kız olan Manon’un ilk kez tek başına seyahati ile başlar.



Paris’e kuzenini görmeye gelen Mamon’un Chevalier Des Greiux ile birbirlerine aşık olması ile ilerleyen eser, 26 Ekim Cumartesi günü saat 19.55’te canlı performans ile opera tutkunlarının karşısına çıkacak. Operanın biletleri 100 TL’den satış sunuldu.