Metallica turneye corona virüs eğitimli köpeklerle çıkacak

Metallica yeni turnesine corona virüsü tespit eden köpeklerle çıkmaya hazırlanıyor.

Haberler 31.01.2022 - 11:02

Metallica turneye corona virüs eğitimli köpeklerle çıkacak

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Heavy metal müzik efsanesi Metallica grubu, turneye corona virüs dedektifi köpeklerle çıkacak. Grubun gitaristti Kirk Hammett, özel eğitimli Alman çoban köpeğiyle bir fotoğraf paylaştı. 10 yıldır bakteri ve virüsler üzerine eğitim alan köpekler Metallica'ya konserleri boyunca eşlik edecek.

GÜNLÜĞÜ 5 BİN DOLAR

Bu köpekler, Omicron varyantı gibi yeni virüslere karşı da kısa sürede duyarlılık geliştirebiliyor. Günlüğü 5 bin dolara kiralanıyor, grup üyeleriyle birlikte hareket ediyor.

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