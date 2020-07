Metallica’dan Ennio Morricone’ye saygı duruşu

Heavy metalin efsanevi gruplarından Metallica, gruba ait ve grubun solisti James Hetfield’in sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, 91 yaşında hayatını kaybeden ünlü besteci Ennio Morricone'yi andı.



1983 yılından beri konser açılışlarını Morricone’nin ‘The Ectasy of Gold’ ile yapan Metallica, grubun Twitter hesabından Morricone için ‘Huzur içinde yat Morricone, kariyerin efsanevi, eserlerin ise sonsuzdur. 1983’den beri sayısız konserimizi havaya soktuğun için teşekkürler’ mesajını paylaştı.



Grubun, Instagram hesabında James Hetfield tarafından kaleme alınan ayrı bir mesaj da ise ünlü besteci için aşağıdaki ifadeler kullanıldı.



"1983 yılında “The Ectasy of Gold”u yeni açılış parçamız için kullandığımız an sihir gibiydi. O zamadan beri bu parça kanımıza işledi, bu parçayı soluduk, selamlaşmalarımız, dualarımızın gibi konser öncesi ritüellerimizin bir parçası oldu. Sahneye çıkmadan önce sesimi açmak için bu şarkının melodisini binlerce kez mırıldandım. Bizi gaz getirdiğin, esin kaynağımız olduğun ve grup içinde, ekibimizle ve hayranlarımızla bir bağ kurmamızı sağladığın için teşekkürler Ennio. Seni her zaman Metallica ailesinin bir parçası olarak göreceğim.

Huzur içinde yat Maestro Morricone.

Saygıyla."



20. yüzyılın en tanınmış ve takdir görmüş film müzisyenlerinden 1928 doğumlu İtalyan müzisyen Ennio Morricone, Roma'da tedavi gördüğü klinikte gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Morricone, 2007 yılında Onursal Oscar Ödülü'ne layık görülmüştür. 2016 yılında 88. Oscar Ödülleri'nde The Hateful Eight filmine yaptığı müziklerle En İyi Film Müziği dalında Oscar kazanmıştı.