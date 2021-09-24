Mete Gazoz'dan Paulo Coelho'ya yanıt: Senden bu sözleri duyduğuma çok sevindim

Brezilyalı yazar Paulo Coelho, 21 Eylül'de çıkan yeni kitabı Okçu'nun Yolu'nu, Tokyo Olimpiyatları'ndan altın madalyayla dönen Mete Gazoz'a adadı. Ünlü yazara yanıt veren Mete Gazoz, "Bu sözleri duyduğuma çok sevindim. Kitabı mümkün olan en kısa zamanda okuyacağım" dedi.

ntv.com.tr 24.09.2021 - 18:16 | Son Güncelleme : 24.09.2021 - 18:35

Mete Gazoz'dan Paulo Coelho'ya yanıt: Senden bu sözleri duyduğuma çok sevindim

İlişkili Haberler

Paulo Coelho, Okçu'nun Yolu kitabını Mete Gazoz'a adadı

Paulo Coelho, Okçu'nun Yolu kitabını Mete Gazoz'a adadı


Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, bugün Okçu'nun Yolu adlı yeni kitabını milli sporcu Mete Gazoz'a adadı. 

74 yaşındaki yazar Mete Gazoz'a "Okçuluk dahisi bu da benim okçuluk eserim. Bu kitap sana adanmıştır" dedi.

Coelho'nun bu açıklamasına sosyal medyadan yanıt veren Gazoz da, "Sevgili Paulo, kitabı okumak için sabırsızlanıyorum. Her şey gönlünce olsun" dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan 22 yaşındaki sporcu, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Sevgili Paulo, senden bu sözleri duyduğuma çok sevindim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Kitabı mümkün olan en kısa zamanda okuyacağım. Her şey gönlünce olsun" sözlerini kullandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...