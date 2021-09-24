Mete Gazoz'dan Paulo Coelho'ya yanıt: Senden bu sözleri duyduğuma çok sevindim





Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, bugün Okçu'nun Yolu adlı yeni kitabını milli sporcu Mete Gazoz'a adadı.

74 yaşındaki yazar Mete Gazoz'a "Okçuluk dahisi bu da benim okçuluk eserim. Bu kitap sana adanmıştır" dedi.

Coelho'nun bu açıklamasına sosyal medyadan yanıt veren Gazoz da, "Sevgili Paulo, kitabı okumak için sabırsızlanıyorum. Her şey gönlünce olsun" dedi.



2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan 22 yaşındaki sporcu, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Sevgili Paulo, senden bu sözleri duyduğuma çok sevindim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Kitabı mümkün olan en kısa zamanda okuyacağım. Her şey gönlünce olsun" sözlerini kullandı.

Dear Paulo, I’m looking forward to read the book. All the best. 😍 https://t.co/c8RuMIL9uu pic.twitter.com/XyMWtF04ZB — Mete Gazoz (@metegazoz) September 24, 2021