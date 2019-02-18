Bu yıl 12'ncisi verilecek olan Metin Altıok Şiir Ödülü için başvurular başladı. Katılım için son başvuru tarihi: 25 Mart 2019
Şair Metin Altıok’un anısına Kırmızı Kedi Yayınevi’nin düzenlediği yarışmanın seçici kurulu Ahmet Telli, Ali Cengizkan, Eray Canberk, Haydar Ergülen, Hilmi Yavuz, Şükrü Erbaş ve Doğan Hızlan’dan oluşuyor.
Adaylar, 25 Mart 2019 tarihine kadar 2018 yılı içerisinde yayımlanmış şiir kitaplarını 8 kopya olarak iletişim bilgileriyle Kırmızı Kedi Yayınevi’ne göndererek başvurularını yapabilirler.
Ödülün veriliş yeri ve tarihi önümüzdeki dönemde açıklanacak.
Metin Altıok Şiir Ödülü için son başvuru tarihi 25 Mart
Sanat
12'nci Metin Altıok Şiir Ödülü için son başvuru tarihi belli oldu.
Bu yıl 12'ncisi verilecek olan Metin Altıok Şiir Ödülü için başvurular başladı. Katılım için son başvuru tarihi: 25 Mart 2019