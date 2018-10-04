MFÖ ve sanatçı Şebnem Ferah, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde yeniden hayranlarıyla bir araya gelecek.
Atlantis tarafından organize edilen konserler, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde olacak.
Bugüne kadar 13 albüme imza atan MFÖ, 26 Ekim'de sahne alacak.
Pasaj Müzik etiketiyle 5 yıl aradan sonra "Parmak İzi" adlı albüm çıkaran Şebnem Ferah ise 27 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak.
MFÖ ile Şebnem Ferah yeniden Harbiye'de
Anadolu AjansıSanat
MFÖ ve sanatçı Şebnem Ferah, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.
MFÖ ve sanatçı Şebnem Ferah, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde yeniden hayranlarıyla bir araya gelecek.