Michael Jackson için yargı yolu tekrar açıldı

Müziğin efsane isimlerinden Michael Jackson'ın geçmişte cinsel istismarda bulunduğu çocuk yaşta iki kişinin açıklamalarından oluşan Leaving Neverland belgeseli tüm dünyayı sarstı. Belgeselde yer alan Wade Robson ve James Safechuck'ın 7 ve 10 yaşlarında Neverland çiftliğinde kalırken Jackson tarafından istismar edildiğini iddiaları sonrası yargı süreci başladı.



ZAMAN AŞIMINA TAKILDI

2009'da ölen şarkıcı, o esnada 13 yaşında olan farklı bir çocuğu istismar etmekle suçlandığı 2005 tarihli davadan beraat etti. Robson ve Safechuck 2014'te açtığı dava ise California'daki çocuklukta yaşanan cinsel istismara ilişkin suçlamaların, davacı 26 yaşına basmadan önce yapılması kanuna takıldı.

KANUN DEĞİŞTİ



Ancak bu durum, 1 Ocak'ta, zaman aralığını davacının 40. yaş gününe kadar uzatan yasanın yürürlüğe girmesiyle değişti. California'da bir mahkeme, çocukken Michael Jackson tarafından cinsel istismara uğradığını iddia eden iki adamın, şarkıcının şirketlerinden ikisine dava açabileceğine karar verdi.



"JÜRİ İLE PAYLAŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"



Davacıların avukatı, “James Safechuck ve Wade Robson'ın başına gelen korkunç istismarın gerçeklerini bir jüriyle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.



"İKİ DAVA DA REDDEDİLECEK"



Jackson mülkünü temsil eden avukat Howard Weitzman ise iki davanın da reddedileceğinden emin olduğunu söyledi.



"KARAKTER SUİKASTİ"



Jackson'ın ailesi iddiaları reddederken, belgeseli “toplu linç” ve “bulvar gazeteleri üzerinden karakter suikastı” diye nitelemişti.