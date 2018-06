‘Popun kralı’ olarak efsaneleşen ve 2009’da hayatını kaybeden Michael Jackson’ın hayatından ilham alarak hazırlanan müzikal 2020’de Broadway’de sahnelenecek.



Müzikali, iki kez Pulitzer Ödülü kazanan oyun yazarı Lynn Nottage kaleme alacak. Oyunda Jackson’ın Thriller, Smooth Criminal, Beat It ve Don’t Stop ‘Til You Get Enough gibi sevilen şarkılarına yer verilecek.

Oyunun yönetmenliğini ve koreografisini Tony Ödül’lü modern bale sanatçısı Christopher Wheeldon üstlenecek.

29 Ağustos 1958'de Amerika'nın Indiana kentinde dünyaya gelen Jackson, çocukluk çağında kardeşleriyle birlikte kurduğu Jackson 5’ın en küçük üyesiydi. Jackson, solo şarkıcı olarak 80'lerin en büyük pop starı haline geldi.

MICHAEL JACKSON HALA EN ÇOK KAZANAN