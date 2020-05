Michael Moore’un tartışmalı belgeseli YouTube'dan kaldırıldı

Michael Moore ve Jeff Gibbs'in son belgesel filmi Planet of the Humans ücretsiz izlenebildiği YouTube'tan kaldırıldı. Belgesel filmin kaldırılmasının nedeniyse filmde yer alan 4 saniyelik bir görüntü üzerinde telif hakkı iddia edilmesi oldu.



Planet of the Humans belgeseli kaldırılmadan önce video 8 milyondan fazla görüntülenmişti.



Moore'un yapımcılığını üstlendiği, Gibbs'inse yazıp yönettiği ve yapımcısı olduğu Planet of the Humans, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yeşil enerji kaynaklarının nihayetinde sürdürülemez olduğu yönünde tartışmalı bir iddiada bulunmuştu.



Gibbs film YouTube'dan kaldırıldıktan sonra Deadline'a bir açıklama yaptı. Gibbs açıklamada, “Filmimizi kaldırma ve halkın onu görmesini engelleme girişimi Planet of the Humans'ın siyasi eleştirmenlerince gerçekleştirilen küstah bir sansür girişimidir" dedi.