Michelangelo Caravaggio'nun olabileceği düşünülen tablonun satışı durduruldu

Başkent Madrid'deki Ansorena Müzayede Evi tarafından 1500 avroya satışa çıkarılmak istenen tablonun Michelangelo Caravaggio'nun eseri olduğunun kanıtlanması halinde gerçek değerinin 150 milyon avroyu bulabileceği belirtildi.

İHRAÇ EDİLEMEZ İLAN EDİLDİ



17. yüzyıldan kalma Hz. İsa figürünün olduğu, Ecce Homo tarzı, tuval üzerine yağlıboya tablonun 111x86 santimetre olduğu bildirildi.

Tablonun Caravaggio'ya ait olabileceği iddiaları üzerine acil olarak toplanan Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Sanat Eseri Değerlendirme ve İhracat Kurulu, açık artırmayı durdurarak, tabloyu ihraç edilemez ilan etti.

4 YIL ÖNCE DE OLDU



İspanya'da benzer bir olay 1970'li yıllarda yaşanmış ve açık artırmayla satılarak ABD'ye giden bir tablonun daha sonra Caravaggio'nun eseri olduğu anlaşılmıştı.

Bazı uzmanlar, dört yüzyıl önce izi kaybolan Caravaggio'nun bir tablosunun İspanya'da ortaya çıktığını ileri sürdü.



GERÇEK DEĞERİNİ ÖDEMEYE HAZIRIZ



Madrid'deki dünyaca ünlü Prado Müzesi tabloyu Caravaggio'nun yaptığının kanıtlanması halinde gerçek değerini ödemeye hazır olduğunu belirtti.



HER TÜRLÜ DURUMDA DEĞERLİ BİR ESER



İspanya Kültür Bakanı Jose Manuel Rodriguez Uribes de konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok doğru bir karar alındı. Çok hızlı şekilde hareket ettik. Her türlü durumda çok değerli bir eser, inşallah bir Caravaggio'dur" dedi.



SANSASYONEL BİR SAYFA AÇABİLİR



Diğer yandan İtalyan basınına açıklama yapan sanat uzmanları, "Bu Hz. İsa tablosu, Caravaggio'nun bir eseri olmanın tüm izlerini taşıyor. Eğer gerçek çıkarsa 18 Temmuz 1610 yılında henüz 39 yaşındayken ölen bu önemli ressamın tarihinde yeni bir sansasyonel sayfa açabilir" değerlendirmesinde bulundu.

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