Michelle Gurevich üç şehirlik mini turne için Türkiye'de

Geçtiğimiz yıl altıncı albümü Ecstasy in the Shadow of Ecstasy'yi yayınlayan Michelle Gurevich, üç ayrı şehirde gerçekleşecek mini bir turne için ülkemize geliyor. Sanatçı, Epifoni organizasyonu ile 9 Aralık gecesi Ankara Milyon Performance Hall'da, 10 Aralık'ta İzmir Hang Out'ta ve 11 Aralık gecesi İstanbul Dorock XL Venue'de sahne alacak.



Nico ve Leonard Cohen gibi isimlerle karşılaştırılan müziği ve Alla Pugacheva gibi Sovyet dönemi yıldızlarını andıran sesi ile Gurevich, “Chinawoman” adıyla başladığı kariyerine 2016 yılından beri kendi ismi ile devam ediyor.



İstanbul, Berlin, Varşova ve Atina gibi şehirlerde her daim biletleri tükenen konserler veren Gurevich; Doğu Avrupa diasporası ve Berlin Queer sahnesini içeren bir niş oluşturdu ve Charles Aznavour, Zeki Müren, Lucio Dalla’nın melodramatik eserlerini sevenleri kendi hayranları arasına katmayı başardı.



Her ne kadar konserlerinde kalabalık bir müzisyen ekibiyle çalışsa da, her albümünü aynı alternatif, yalın prodüksiyon tekniğiyle kaydeden Michelle Gurevich; ilk kez canlı dinleyecekler ve dinlemeye doyamayanlar için aralık ayında üç şehirde, üç farklı konser için ülkemizde.