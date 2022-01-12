Mikail Akar'ın resimleri 24 Şubat'ta İstanbul'da sergilenecek

Her şey Kerem ve Elvan Akar'ın oğulları Mikail'e dördüncü yaş gününde hediye olarak küçük bir tuval ve parmak boyalar almasıyla başladı. Mikail için o gün hem doğum günü hem de bayramdı. İlk resmini pastasının mumlarını üfledikten sonra yaptı. Baba Kerem Akar akşam eve geldiğinde karşılaştığı resmi eşinin yaptığını sandı. Gerçeği duyduğunda oğlunun yeteneğine inanamadı.

Sosyal medyada oğlunun ilk eserini paylaştı. Alman medyası Mikail'in çalışmalarına büyük ilgi gösterdi. Resimleri sosyal medyada ciddi bir hayran kitlesi oluşturan Mikail, sadece 5 yaşındayken Avrupa'da ilk sergisini açtı.



Mikail International School 3. sınıfa gidiyor

Küçük Picasso lakabı takılan Mikail, dünyaca ünlü Alman Ressam Gerhard Richter ile bir projeye başladı ve resimlerini sokak insanlarına yardım etmek (ev yaptırmak) için açık artırmaya çıkardı.



Mikail'in Köln'deki stüdyosunda 80'den fazla resmi bulunuyor

Boyutlarına göre 12 bin ile 30 bin euro arasında alıcı bulan resimlerin gelirleri, sosyal sorumluluk projelerinde kullanıldı. Mikail'in eserlerine ilgi her geçen gün arttı. Köln, Düsseldorf, Hamburg, Berlin ve Viyana'daki sergilerden sonra sıra Türkiye'ye geldi. 2012 Almanya doğumlu Erzurumlu Türk çocuğu Mikail'in resimleri 24-26 Şubat 2022'de İstanbul Swissotel Bosphorus'ta ücretsiz olarak sergilenecek.





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