Miley Cyrus yeni şarkısı Midnight Sky ile geri döndü

Dünyaca ünlü sanatçı Miley Cyrus merakla beklenen Midnight Sky adlı yeni teklisini hayranlarının beğenisine sundu.

15.08.2020 - 14:46

Miley Cyrus yeni şarkısı Midnight Sky ile geri döndü

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Yayımladığı projelerle isminden çokça söz ettiren Miley Cyrus'ın yeni şarkısı Midnight Sky geçtiğimiz sene yaşadığı olaylardan esinleniyor.

Stevie Nicks, Joan Jett ve Debbie Harry gibi ikonik isimlerden ilham aldığı şarkı Miley'nin özgüvenli, çokyönlü ve deneysel yönlerini ortaya koyuyor.

Yönetmen koltuğuna oturduğu klip ise sanatçınınsınırları zorlayarak yaratıcılığını konuşturduğu görselleriyle izleyiciyi büyülüyor. Cyrus'ın yeni teklisi "Midnight Sky", tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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