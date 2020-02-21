Millet Kütüphanesi'ne dijital giriş

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Millet Kütüphanesi'ne yeni Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları ve nüfus cüzdanlarıyla giriş yapılabileceğini belirterek, "Dijital Dönüşüm Ofisimizin çalışmalarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden de hızlı geçiş imkanı sağladık. Bunun için Hızlı Giriş Sistemi'nde oluşturulacak geçiş kartının karekodu vatandaşımızın cep telefonuna gönderiliyor. Bu karekodla Millet Kütüphanesi'ne giriş yapılabiliyor" dedi.



Kütüphaneye giriş için bürokratik işlemler olmayacağını belirten Koç, Dijital Dönüşüm Ofisi'nin koordinasyonunda yapılan çalışmalarla buradan yararlanmanın kolaylaştırıldığını söyledi.



Vatandaşların hızlı şekilde kütüphaneye girebilmelerine imkan sağlamak için teknolojik imkanlardan yararlanıldığını vurgulayan Koç, şöyle konuştu: "Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyenler, e-Devlet üzerinden üyelik başvurularını da yapabiliyor. Böylece ödünç kitap alma, internet kullanımı, fotokopi, yiyecek-içecek ve kitap rezervasyonu gibi hizmetlerden faydalanma imkanı oluyor"



Koç, 4 milyon basılı, 120 milyon elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eserlere ulaşımın olduğunu da sözlerine ekledi.