Senaristi konuştu: Milli Mücadele kahramanı Kara Fatma'nın hayatı film oluyor

2 Temmuz 1955'te Darülaceze Hastanesi'nde hayatını kaybeden Üsteğmen Kara Fatma'nın hayatı, Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneğinin çalışmasıyla beyazperdeye aktarılmaya hazırlanıyor.

Cesaretinden ötürü "gözü kara" olduğu için Mustafa Kemal Atatürk tarafından "Kara Fatma" diye anılan Fatma Seher Hanım, vefatının 66. yıl dönümünde anılıyor.



Dernek Başkanı İlknur Bektaş, hakkında 14 yıl boyunca araştırmalar yaptığı Kafa Fatma'yla ilgili, tiyatro oyunu, müzikal ve bir kitap yazdıktan sonra son olarak film senaryosunu kaleme aldı.

Kara Fatma ile ilgili bilgilere ulaşmak için Darülaceze'de bulduğu kimlik bilgilerinden yola çıkan Bektaş, emniyet sandıklarındaki kayıtlara ulaşarak arşiv taraması yaptı.

Arşivden parmak damgalı kimliği bulan Bektaş, o bilgiler arasında Kara Fatma'nın Erzurum doğumlu ve çocuklarının olduğu, baba isminin İbrahim Yahya olarak yer aldığını tespit etti.



Bektaş, yaptığı açıklamada, Kara Fatma'nın gerçek adının nüfusta "Mahi" olarak geçtiğini söyledi.



Kara Fatma'nın mezar yerinin eskiden olmadığını belirten Bektaş, "Mezar yeri artık var. En son yaşadığı yer Darülaceze Hastanesi'ydi. Orada vefat etmişti, bu yüzden orada bir kayıt oluşmuştu. Bu sayede bilgi edindik. Parmak damgalı kimliğini buldum. Bir kahramanın varlığını, efsane olmadığını, bu milletin saygın bir değerinin olduğunun bilinmesi gerekiyor" dedi.



Üsteğmen Kara Fatma'nın ölüm yıl dönümünde 7 seneden bu yana anma töreni düzenlediklerini dile getiren Bektaş, 2 Temmuz'da Kulaksız'daki mezarı başında herkese açık tören düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.