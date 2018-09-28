Festivalin ilk gününde The Madcap’tan Yökş’e; Peyk’ten Fatma Turgut’a; Moğollar’dan genç ve usta isimlere sahne alındı. İlk günün finalini ise Türk rock müziğinin yıldızı Teoman yaptı.
Umut Kuzey’in Eskişehir’de yaşayan ve eğitim gören binlerce üniversiteli gence armağan ettiği festival bölgenin turizm ve ekonomisine de katkıda bulunuyor.
Festival boyunca Athena’dan Cem Adrian’a; Şebnem Ferah’tan Manga’ya; MFÖ’den Selda Bağcan’a; Ceza’dan Hayko Cepkin’e yıldız isimler sahne alacak.
Milyon Yapım Organizasyon'un Umut Kuzey önderliğinde gerçekleştirdiği MilyonFest Eskişehir 30 Eylül'e kadar devam edecek. MilyonFest Eskişehir; Kral TV medya sponsorluğunda yayınlanıyor.
MilyonFest Eskişehir başladı
Sanat
Geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen; yağışlı hava ve yoğun fırtınaya rağmen konser alanını terk etmeyen binlerce gencin muhteşem görüntülerine sahne olan MilyonFest Eskişehir bir kez daha büyük bir coşkuyla başladı.
Festivalin ilk gününde The Madcap’tan Yökş’e; Peyk’ten Fatma Turgut’a; Moğollar’dan genç ve usta isimlere sahne alındı. İlk günün finalini ise Türk rock müziğinin yıldızı Teoman yaptı.