İzmir'in en büyük festivali MilyonFest İzmir, 19-20-21 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.



Umut Kuzey önderliğinde Milyon Yapım organizasyonuyla Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın katkılarıyla düzenlenecek MilyonFest İzmir şehrin en büyük organizasyonu olma özelliğini taşıyor.

Yüzdeyüz müzik ve eğlence ile Kral Pop Tv ve Türkiye'nin yeni gençlik ve müzik kanalı Milyon Tv ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak festivalin kadrosu şöyle:





19 Ekim Cuma



Şebnem Ferah



maNga



Feridun Düzağaç



Fatma Turgut



Pera



Son Feci Bisiklet



Beyefendi



20 Ekim Cumartesi



Athena



Selda Bağcan



Pinhani



Pamela



Niyazi Koyuncu



Anıl Piyancı



Başıbozuk







21 Ekim Pazar



Teoman



Duma



Ceza



Cem Adrian



Baba Zula



Can Got



Nova Norda