İzmir'in en büyük festivali MilyonFest İzmir, 19-20-21 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.
Umut Kuzey önderliğinde Milyon Yapım organizasyonuyla Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın katkılarıyla düzenlenecek MilyonFest İzmir şehrin en büyük organizasyonu olma özelliğini taşıyor.
Yüzdeyüz müzik ve eğlence ile Kral Pop Tv ve Türkiye'nin yeni gençlik ve müzik kanalı Milyon Tv ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak festivalin kadrosu şöyle:
19 Ekim Cuma
Şebnem Ferah
maNga
Feridun Düzağaç
Fatma Turgut
Pera
Son Feci Bisiklet
Beyefendi
20 Ekim Cumartesi
Athena
Selda Bağcan
Pinhani
Pamela
Niyazi Koyuncu
Anıl Piyancı
Başıbozuk
21 Ekim Pazar
Teoman
Duma
Ceza
Cem Adrian
Baba Zula
Can Got
Nova Norda