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İzmir'in en büyük festivali MilyonFest İzmir, 19-20-21 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. 

Umut Kuzey önderliğinde Milyon Yapım organizasyonuyla Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın katkılarıyla düzenlenecek MilyonFest İzmir şehrin en büyük organizasyonu olma özelliğini taşıyor. 

Yüzdeyüz müzik  ve eğlence ile Kral Pop Tv ve Türkiye'nin yeni gençlik ve müzik kanalı Milyon Tv ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak festivalin kadrosu şöyle:

 
19 Ekim Cuma

Şebnem Ferah

maNga

Feridun Düzağaç

Fatma Turgut

Pera

Son Feci Bisiklet

Beyefendi

20 Ekim Cumartesi

Athena

Selda Bağcan

Pinhani

Pamela

Niyazi Koyuncu

Anıl Piyancı

Başıbozuk



21 Ekim Pazar

Teoman

Duma

Ceza

Cem Adrian

Baba Zula

Can Got

Nova Norda