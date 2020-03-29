Mine Söğüt'ten yeni kitap: Alayına İsyan

Mine Söğüt'ün yeni kitabı Alayına İsyan, Can Yayınları’ndan çıktı. Yazar, kitabın önsözünde şu satırlara yer veriyor:

Gerçekte kim olduğumuzu ve ne istediğimizi hiç unutmayalım diye…



İmkânsız denilenin mümkün; mümkün denilenin imkânsız olduğunu hep düşünelim diye…



Başka bir dünya ve başka bir insan bir gün mümkün olabilsin diye…



Üstelik bunu, “yapma” denilenleri yaparak ve “yap” denilenleri yapmayarak gerçekleştirmek çok da eğlenceli diye…



Alayına isyan işte.

Biyografiden araştırmaya, romandan öyküye pek çok türde eserler kaleme alan Mine Söğüt, en son Gergedan / Büyük Küfür Kitabı adlı öykü kitabıyla 2019 yılında okuyucuyla buluşmuştu.